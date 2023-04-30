Kanada’da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Kanada genelinde yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki Türkiye Başkonsolosluklarında bugünden itibaren 9 gün süreyle oy kullanabilecekler.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kanada genelindeki dört merkezde 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceklerini söyledi.

Oy kullanma işleminin 7 Mayıs'ta tamamlanacağını hatırlatan Mingan, şöyle konuştu:

Oy verme işlemi bu sabah itibarıyla başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, diledikleri dış temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında da oy kullanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın seçimlere olan ilgisinin, bu seçimlerde arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu sabah itibarıyla da yağmurlu havaya rağmen yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımızın güven içinde oylarını kullanmaları için en uygun tedbirleri de almış durumdayız.’

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KUYRUKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

Kanada’daki Türk nüfusunun en kalabalık olduğu kent Toronto’da, vatandaşlar oy vermek için kuyruk oluşturdu.

Yağmurlu havaya rağmen sıra bekleyen Türk vatandaşları, artan yağmurda zaman zaman başkonsolosluğun bulunduğu bina ve çevredeki işyerlerine girerek bekledi.

Bu arada Toronto bölgesindeki bazı Türk dernek ve vakıfları da, oy vermek isteyen Türk vatandaşları için servis hizmeti düzenliyor.

Günler öncesinden cami ve derneklerde yapılan ve son olarak da sosyal medya üzerinde tekrarlanan çağrılarda, çevre kentlerde yaşayan ve ulaşım zorluğu çekenlerin, kendileri ile irtibata geçilmesi halinde evlerinde alınarak oy verme merkezlerine taşınacakları ifade edildi.

Dernek ve vakıflar, Toronto ve civarında yaşayanlar için de verilen buluşma adreslerine gelinmesi halinde toplu ulaşım hizmeti verileceği duyurusu yapıyor.

Kanada’daki dört ayrı noktada başlayan oy verme işlemi sonrası, toplanan oylar, 7 Mayıs'tan sonra siyasi parti temsilcileri ve resmi görevliler nezaretinde Türkiye’ye götürülecek.

(AA)