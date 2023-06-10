Kanada’daki orman yangınlarında 4,4 milyon hektarlık alan küle döndü

Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınlarında 4,5 milyon hektarlık alan küle döndü. Ülke genelinde 417 noktada yangınlar sürüyor.

Kanada’daki orman yangınlarında 4,4 milyon hektarlık alan küle döndü

Kanada’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre batıdaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelinde 417 noktada yangınlar devam ediyor.

Yangınlardan 218’si kontrolden çıkarken, 108’i ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da kayda geçti. Alevlerin giderek yayıldığı Quebec’te 136, Alberta eyaletinde 80, British Columbia’da ise 64 aktif yangın olduğu belirtildi. Verilere göre ülkede bu yıl 2 bin 419 orman yangını çıkarken, 4.5 milyon hektarlık alan küle döndü.

“DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY”

British Columbia’daki Thompson Rivers Üniversitesinden orman yangını profesörü Michael Flannigan, bu yıl orman yangınlarının çok erken başladığını belirtti. Flannigan, "Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu yıl çok aktif, aşırı ve tarihi bir yangın mevsimi ile başladı. Kanada'nın çoğu için normal yangın mevsimi hala çok önümüzde" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin bu hafta yayımladığı veriye göre Kanada’nın neredeyse tamamında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar kaydedilerek sıcaklık rekoru kırıldı.

(İHA)

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