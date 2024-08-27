Kanada’dan Çin’e darbe

Kaynak: AA
Kanada’dan Çin’e darbe

Kanada hükümeti, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'den elektrikli araç ithalatıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Trudeau, Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Sadece bununla kalmayıp buna ek olarak ise Çin tarafından ithal edilen çelik ve alüminyumdan da yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD de bunun gibi Çin menşeli elektrikli araçlara daha yüksek miktarlı ithalat tarifeleri uygulamayı hedefliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, mayısta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırma çalışmalarının olduğunu ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağını duyurmuştu.

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