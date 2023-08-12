Kanada'nın en büyük yangınında şimdiye kadar yaklaşık 13,4 milyon hektar alan yandı

Kanada'da devam eden ve "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen orman yangınlarında şimdiye kadar yaklaşık 13,4 milyon hektar alan yandı.

KAYNAK: AA
Kanada'nın en büyük yangınında şimdiye kadar yaklaşık 13,4 milyon hektar alan yandı

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, yangın sezonunun devam ettiğine dikkati çekti.

Norton, ilerleyen haftalarda yangınlarda "önemli ölçüde artış yaşanacağı" konusunda uyardı.

Kayıtlara "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak geçen yangınlarda, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin 500 yangın çıktı.

Söz konusu yangınlarda, yaklaşık 13,4 milyon hektar ormanlık alan yok oldu.

Yetkililer, yangınlar nedeniyle ülkede 167 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Kanada'daki bir önceki en büyük orman yangınları, 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunda meydana gelmiş, yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alan yanmıştı.

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