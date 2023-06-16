Kanada’yı yasa boğan kazada 15 kişi öldü

Kanada’da bir otoyolda meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada’yı yasa boğan kazada 15 kişi öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Kanada basını, Perşembe günü bir otoyolda meydana gelen kazada en az 15 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne göre kaza, Trans-Kanada Karayolu üzerinde Manitoba'nın güneybatısındaki Carberry kasabası yakınlarında bir yarı römork kamyon ile bir otobüs arasında meydana geldi.

Çarpışma yerel saatle 11:40 civarında meydana geldi. Polis, yarı römorkun, Otoyol 1'de doğuya doğru giderken, Otoyol 5'te güneye giden otobüse çarptığında, otobüsün doğuya giden şeritlerden geçtiğini belirtti.

Otobüs, çoğunluğu yaşlılardan oluşan 25 kişiyi taşıyordu.

Yetkililer, her iki sürücünün de kazadan sağ kurtulduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, kaza haberini "inanılmaz derecede trajik" olarak nitelendirdi.

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