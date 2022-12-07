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Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, katıldığı bir televizyon programında, "Belediye Başkanı tiplememde Barbaros bulvarını boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum, Kanal İstanbul çıktı. Bütün vaatlerim gerçekleşiyor" dedi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 00:13
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Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor

Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu. Gökbakar, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan “Recep İvedik 7” ile ilgili soruları da cevapladı.

DİKKAT ÇEKEN KANAL İSTANBUL SÖZLERİ

Bir filmde söylediği her şeyin gerçek hayata geçirildğini öne süren Gökbakar, “Barbaros Bulvarı'nı boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum, şimdi Kanal İstanbul çıktı. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. Bana yolluyorlar sosyal medyadan ‘şunu demişsin abi bak yapıyorlar’ diye. Yani bizim ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor. Zaten adı da çılgın proje” dedi.

Gökbakar’ın Kanal İstanbul projesine yapmış olduğu gönderme sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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