Kanal kenarında koyun kesti binlerce lira ceza yedi

Kaynak: DHA
Kanal kenarında koyun kesti binlerce lira ceza yedi

Adana'da, sulama kanalı kenarında koyun kesen, kanı ve dışkısı ile suyu kirleten bir kişie Ziver A. (44), yakalandı. Ziver A.'ya toplam 74 bin 120 TL ceza kesildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Ziver A. adlı bir kişi sulama kanalı yanında koyun kesince karşısında polisleri buldu.

Koyunun kanını ve dışkısıyla suyu Kirleten Ziver A. sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziver A.'yı kısa sürede yakaladı. Çeyreyi kirleten şahıs Seyhan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 73 bin 143 TL ve zabıta ekiplerinin de 977 TL olmak üzere toplam 74 bin 120 TL ceza kestiği şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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