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Kanala uçan araç suya gömüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kanala uçtu. Tamamen suya gömülen araç içerisindeki iki kişi ise ekip ve vatandaşların yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:29
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Kanala uçan araç suya gömüldü

Kanala uçan araç suya gömüldü
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İHA'nın haberine göre, kaza, Kaynarca ilçesinde bulunan Kırktepe Köprüsü’nde meydana geldi. Kemal Ö. idaresindeki otomobil yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü kenarındaki boruya çarpan otomobil daha sonrasında Roçkan Kanalına uçtu. 

Araç tamamen suya gömülürken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kemal Ö. ile beraberindeki Rukiye Ö. boğulmaktan son anda kurtarıldı. İki yaralı, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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