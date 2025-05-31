Kanalda askıda kalan otomobil şaşırttı! Facia ucuz atlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobil çarpıştı, biri kanala düşmekten askıda kalarak kurtuldu. 3 kişi yaralandı, facia önlendi.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 ACS 135 plaka araç ile M.A. idaresindeki 33 AKJ 871 plaka otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil kanala doğru savruldu.

Askıda kalan otomobilin kanala düşmemesiyle yaşanacak bir facia önlendi. Sürücünün de aralarında olduğu yaralı 3 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kanalda askıda kalan otomobil şaşırttı! Facia ucuz atlatıldı

Kanalda askıda kalan otomobil şaşırttı! Facia ucuz atlatıldı

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