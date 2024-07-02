Kanalizasyon çalışmasında kontrollü patlama cep telefonunda

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki çalışma alanında piroteknik yöntemlerle kayaların kırılması sağlandı.

Patlama öncesinde, emniyet birimlerinin izni ve gözetimi altında gerçekleştirilen uygulama, çevredeki vatandaşların ve yapıların zarar görmemesi için özel tedbirlerle yürütüldü. ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacıyla piroteknik kaya kırıcı kartuşların kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, piroteknik uygulamanın çevresel etkilerini minimize etmek ve proje ilerlemesine hız kazandırmak için tercih edildiği vurgulandı. Patlama sonucunda oluşabilecek taş parçalarının çevredeki yapıların teraslarına ulaşmasıyla ilgili olarak ise, tedbirlerin en üst düzeyde alındığı bilgisi paylaşıldı.