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Kandilli: 10 günde 4 bin 520 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat'tan 15 Şubat 2023 saat 20:30'a kadar bölgede 4 bin 520 deprem çözümü yapıldığını söyledi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 05:11
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Kandilli: 10 günde 4 bin 520 deprem meydana geldi

Kandilli: 10 günde 4 bin 520 deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan, 15 Şubat saat 20.30'a kadar bölgede 4 bin 520 sarsıntı kaydettiklerini duyurdu.

Özener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu depremlere ilişkin grafikler de yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, 15 Şubat 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 4520 adet deprem çözümü yapılmıştır."

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