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3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü. Kandilli depremin ardındaki sırrı açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" denildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:15
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Kandilli depremin ardındaki sırrı açıkladı. 3 farklı şok ile meydana geldi 80 saniyeden uzun sürdü

3 farklı şok ile meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü. Kandilli depremin ardındaki sırrı açıkladı
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Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişlin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Resmi verilere göre, can kaybının 40 bin 642'ye yükseldi. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04.17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiğini belirten Kandilli Rasathanesi, "Depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları şu şekilde:

"6 Şubat 2023 saat 04:17'de meydana gelen Mw=7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklamamız aşağıda paylaşılmaktadır

Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

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