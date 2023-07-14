Kandilli Rasathanesi tarih vererek uyardı. Aşırı sıcaklar bitmek bilmiyor

İstanbul aşırı sıcak havaların etkisi altındayken Kandilli Rasathanesi’nden dikkat çeken bir uyarı daha geldi. Kandilli, önünüzdeki hafta için tarih vererek bir kez daha uyardı.

Kandilli Rasathanesi tarih vererek uyardı. Aşırı sıcaklar bitmek bilmiyor

İstanbul'da bugün sıcak hava etkili oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda uzmanlar sıcaklık artışını adım adım takip etti.

İSTANBUL'UN EN SICAK 4 İLÇESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da bazı noktalarda sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını söyledi. Tek, İstanbul'un bugün en sıcak ilçelerinin Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir olduğunu ifade etti.

Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Kandilli Rasathanesi'nin de olduğu yerde ölçülen sıcaklık 35.5 derece hava sıcaklığı. Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette 37 derecelere kadar çıktı burada sıcaklık. Tabi ki burası sirkülasyonu yüksek, Kuzeye açık olan bir alan İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı.”

8bf99c53cc22ec4acd4186771b54a944.jpg

İSTANBUL’UN SICAKLIK ORTALAMASI 40 DERECEYİ AŞTI

“O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. İstanbul'da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe'den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

357b292f064e38f555cef0d4069d6d3c.jpg

22-23 TEMMUZ'A DİKKAT!

Adil Tek, önümüzdeki hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirtti. 22-23 Temmuz'a dikkat çeken Tek, rekor sıcaklık olabileceğini vurgulayarak, "İstanbul için yarından itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüşü gözleyeceğiz. Sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak düşecek. Mevsim normallerindeki değerlerine gelecek. Ama önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir. Bunun sebebi Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışı üzerimize doğru gelmeye başladı Çarşamba'dan beri" dedi.

Tek, "Yarından sonra oradaki akışlar biraz daha yön değiştirecek. Kuzey'li akışlara bırakacak yerini. Kuzey'den gelen akışlarda sıcaklık değerlerini düşürmüş olacak. Yakınlarda da kuvvetli yağışlar yok. Bu sıcak hava devam edecek gözüküyor. Tabi ki yaz değerleri civarında. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

373f11e4f8fb1a39e4cacce611fd9a48.jpg

"İNSANLAR DA SICAKLIKTAN DOLAYI DIŞARI ÇIKMAYI TERCİH ETMİYOR"

Sokakta ise vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bakırköy meydanda bir dükkanda çalışan Şaban Çakmaktaş Bakırköy'ün normalde çok kalabalık bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Son günlerde bir yoğunluk yok baya bir boşluk var aslında. Havanın sıcaklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Dün hava 34-35 dereceyi gördü bugünde 40 derece diyorlar. Normalde yürüyüş yolu çok kalabalık olur aslında iğne atsan yere düşmez aslında ama şu anda aşırı derece bir boşluk var. Muhtemelen insanlarda sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Akşama doğru burası biraz daha yoğunlaşıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Akşam saat 5-6 gibi biraz daha kalabalıklaşıyor" diye konuştu.

Murat Bakar ise, "Bu hafta çok sıcak olacak dendiği için çok fazla öğlen dışarıda kalmayacağım. Öğleden önce biraz alışveriş yaptık. Şimdi gidiyoruz eve doğru" şeklinde konuştu. Zeytinburnu sahilde gölgede oturan Ercan Çam, "Malum yaz ayı havalar çok sıcak. Fırsat buldukça deniz kenarlarına sahillere geliyoruz. Hava sıcak gölgedeyiz, dinleniyoruz. Yaz ayı malumunuz. Gayet güzel" dedi. (DHA)

f7c2a26af7d1b68657cfe66778928d1d.jpg

İlgili Haberler
Aşırı sıcaklar ölümcül riskler doğurabilir. Uzmanı uyardı
Sıcaklar artınca iki hastalık birbirine karıştırılıyor. Uzmanı uyardı
Eyyam-ı bahur sıcakları cehennemi yaşatacak. Dünya kavrulacak. Türkiye’den bu şehirler etkilenecek
Aşırı sıcaklara karşı altın öneriler
Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
CHP Gençlik kolları il başkanları Ankara’da toplanacak Güncel
CHP Gençlik kolları il başkanları Ankara’da toplanacak
Sivil polis ile kafa kafaya çarpıştı Güncel
Sivil polis ile kafa kafaya çarpıştı
Austria Wien-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu Spor
Austria Wien-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
Ankara’da freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarptı: 2 yaralı Güncel
Ankara’da freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarptı: 2 yaralı
Seyhan Belediyesi’nden gülümseten anons: Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin Güncel
Seyhan Belediyesi’nden gülümseten anons: Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin
Mustafa Kaplan: Giresunspor bu ligde kalmalı Spor
Mustafa Kaplan: Giresunspor bu ligde kalmalı
Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması Siyaset
Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması