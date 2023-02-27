İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi

9- Bu olması gerekenin 7-8 katı' ifadelerini kullandı. 2030 yılına kadar bölgede 7 veya üzeri büyüklüğünde bir depremin meyana gelme ihtimalinin yüzde 65 olduğunu belirten Kalafat erken uyarı sistemi ile ilgili de konuştu.