İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi

11 ili yıkan depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi ve İstanbul'a çevrildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat beklenen İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi de açıkladı.
1- 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
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2- 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.
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3- HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYORAFAD Başkanı Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini açıkladı.
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4- Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda.
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5- Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir." dedi.
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6- Dünyaca ünlü haber ajansı AFP Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'a 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusunu yöneltti.
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7- Kalafat, bu soruya kritik bir yanıt verdi ve deprem için en hayati önlemi açıkladı.
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8- Rasathane'de sürekli depremleri ve sarsıntıları izlediklerinin belirten Kalafat, '6 Şubat’tan beri Türkiye’de 9 bin artçı yaşandı.
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9- Bu olması gerekenin 7-8 katı' ifadelerini kullandı. 2030 yılına kadar bölgede 7 veya üzeri büyüklüğünde bir depremin meyana gelme ihtimalinin yüzde 65 olduğunu belirten Kalafat erken uyarı sistemi ile ilgili de konuştu.
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10- Kalafat 'Bu sistemin etkili bir şekilde çalışması için İstanbul fay hattına çok yakın' dedi.
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11- 'Düşük kaliteli çimento kullanmayı ve yumuşak topraklar üzerine bina inşa etmeyi kınayan Kalafat, 'İstanbul ne yazık ki, çok sayıda kötü inşa edilmiş binaya sahip çok büyük bir şehir' dedi.
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12- 'Zamanı iyi değerlendirmeliyiz' diyen deprem uzmanı Kalafat, 'Depreme dayanıklı evleri sağlam zemin üzerine yapmalıyız. Alınacak en hayati önlem bu.' ifadelerini kullandı.