Kandıra’da denizde kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Kaynak: AA
Kandıra’da denizde kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, rüzgarlı havada denize giren ve kaybolan bir kişinin bulunması için arama çalışmaları hızla sürüyor.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı Seyrek Mahallesi Palamar mevkiinde, iki kişinin denizde çırpındığını görenler hemen jandarmayı aradı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiden biri sudan çıkarıldı. Diğer kişiyi bulmak için Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı.

Arama çalışmaları, bot ve jetski ile deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca titizlikle yürütülüyor. Ekipler, kaybolan kişiyi bir an önce bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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