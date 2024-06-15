Kandıra'da yasaklı bölgede denize giren genç kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

Yasak olmasına rağmen denize giren Elitaş'ı bulmak için ekipler havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kandıra ilçesi Demirçakıl Koyu'na gelen Muharrem Elitaş, 14.30 sularında dalgalı denize girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, jandarma, komando ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak 6 saatten fazla süredir kayıp olan Elitaş'tan henüz haber alınamadı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştık. Ancak bir vatandaşımız yasağa rağmen denize girdi ve kayboldu. Arama çalışmalarımız karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Genç yaşta olan kayıp vatandaşımızın sağ salim bulunması için tüm ekiplerimiz seferber durumda. Vatandaşlarımızı denizin tehlikeleri konusunda uyarmak istiyoruz. Arama çalışmaları titizlikle yürütülüyor" şeklinde konuştu.