﻿Kuzunun süt annesi kangal köpeği oldu

Annesinin sahiplenmediği kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor.

Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı.

Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)