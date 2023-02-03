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Kuzunun süt annesi kangal köpeği oldu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 18:26
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Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu

Kuzunun süt annesi kangal köpeği oldu
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Annesinin sahiplenmediği kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor. 

Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı. 

Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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