Kangal ve koyunun eşsiz bağı: Yürek ısıtan dostluk!

Türkiye’nin milli değeri Kangal köpekleri, sert yapılarıyla bilinirken, korudukları hayvanlara gösterdikleri merhametle de öne çıkıyor. Sivas’ta bir vatandaş, Kangal köpeği ile koyun ve kuzusu arasındaki yakın bağı görüntüledi.

İç ısıtan görüntülerde, anne koyun ve yavrusu yan yana dururken, Kangal köpeği sakin adımlarla yaklaşıp aralarına oturuyor. Ardından yere yatan Kangal, anne koyun tarafından sevilerek karşılık görüyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, Kangal köpeklerinin koyunlarla yıllardır geliştirdiği içgüdüsel bağı bir kez daha gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, bu ikilinin gönül bağının kopmaz olduğunu belirterek, “Bu hayvanlar birbirine âşık, sevdalı ve bir bütün olarak var olan bir yapıya sahip” dedi.

“BU HAYVANLAR BİRBİRİNE ÂŞIK”

Hüseyin Yıldız, koyunun Kangalsız yapamayacağını ifade ederek, “Bu ikilinin gönül bağını asla koparamayız. Kangal koyunsuz, koyun da Kangalsız olmaz. Doğaları bunu gerektiriyor. Bu yüzden birbirlerine hasret duyarlar. Kangal yavruyken, annesiyle koyun dışkısıyla buraya getirip adapte ediyoruz ki uyum sorunu olmasın. Bu hayvanlar birbirine âşık, sevdalı ve bir bütün olarak var. Onları kısıtlamak, zevk için belirli bir alanda yetiştirmek yanlış. Kangalların yeri koyun sürüleri, dağlar ve coğrafyadır” dedi.

“OLUMLU TEPKİLER ALDIK”

Videonun izleyenleri duygulandırdığını belirten Yıldız, “Videodan sonra çok olumlu tepkiler geldi. Ağlayanlar, duygulananlar oldu. Çobanlık yapmış kişiler bu videoyla geçmişe döndü. Günümüzde böyle bir görüntü, onları geçmişe götürdü. Kangal tabiatı gereği serttir ama sevdiğine, koruduğuna karşı çok merhametlidir. Videoda bu duygusal bağı görüyoruz. Kangalları koyun sürüsüne saldığımda aynı karakteristik yapıyı gözlemliyorum. Birbirlerine sarılıp yalıyorlar. Biri koruyor, diğeri korunuyor; ikisi de bunun farkında. Kangallar ve koyunlar arasındaki duygusal bağ, insanlarda bile yoktur. Aralarındaki dayanışma çok güçlü. Koyun, kendisini koruyan Kangala büyük sevgi gösteriyor. Bu karakter bağı, sürtünmelerinden, birlikte su içmelerinden, mimiklerinden anlaşılıyor” diye konuştu.

“ANADOLU’NUN İKİLİSİ BUNLAR”

Yıldız, koyunların birçok köpekle otlamaya gidebileceğini ancak Kangalla olan bağlarının eşsiz olduğunu vurgulayarak, “Kangallar bu yüzden dünyada en çok tercih edilen karakter sahibi köpektir. Her köpek koyun otlatabilir ama kurttan koruyamaz. Koyunlar bunu biliyor ve Kangalla güvende hissediyor. Çünkü arkasında onu seven, âşık bir dost var. Koyun ona minnetle, Kangal da sevgiyle yaklaşıyor. Bu iki hayvan Anadolu’nun ikilisi. Anadolu bu açıdan büyük bir zenginlik. Kangal; kurda, tilkiye, hırsıza karşı sert, ama koyuna bir o kadar dost. Koyunlar birçok köpekle otlamaya gidebilir, ama Kangalla olan sevgileri ve bağları çok farklıdır” şeklinde konuştu.