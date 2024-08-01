Kanlı pusuda 30 kişi ölümden döndü. Tüfeklerle çapraz ateşe tuttular

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı çıktı. Bölgenin kanaat önderliği sorunu çözmek için araya girse de başarılı olmadı. Yaşanan anlaşmazlıkta 25 Temmuz günü kan döküldü. Akraba ailelerden biri diğerine uzun namlulu silahlarla pusu kurdu. Bahçedeki pusuda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırılırken saldırıyla ilgili 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15 ifadeleri alınması sonrası serbest bırakılırken mahkeme 9 şüphelinin tutuklanmasına 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

30 KİŞİYE KANLI PUSU

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kurulan kanlı pusunun detayları ortaya çıktı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Kahraman Aslan yaşadıklarını anlattı. Kanlı pusudan 30 kişinin sağ kurtulduğunu anlatan Aslan, anlaşmazlığın nasıl çıktığını , "Kardeşim 7 ay önce Ayaz köyünde 1 dönümlük bahçe almıştı. Aldıktan sonra köy muhtarı karşı çıkarak, 'Sizi buraya almıyorum, sokmuyorum, bırakmıyorum' dedi. Normalde Ayaz köyü, bizim köyümüzdür. Onlar çok eskiden bize gelip sığınmışlardı, bizler onlara kucak açmıştık. Kardeşim bahçeyi ilaçlamaya gitmişti, muhtar önüne çıkıp ona tehdit etti ve arkasından silah sıktı. Sonra kanaat önderleri aramıza girdi ama sonuç alınmadı” şeklinde anlattı.

Aslan kanlı pusuda yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeyi temizliyorduk, 1 saat falan çalıştık. Sonra caminin içinden, evlerden bize sıkmaya başladılar. İlk Hacı Şakir amcam vuruldu, sonra amca oğlum Arslan vuruldu. Bahçede çoluk çocuk ve kadınlar olmak üzere yaklaşık 30 kişiydik, hepsi ölümden döndü. Bilge köyü gibi bize pusu kurmuşlardı, bizi çembere almışlardı ve hepimizi öldürmeye çalışıyorlardı. Biz kavgaya gitmemiştik, kavga da etmedik, kavgaya gitmiş olsaydık yanımızda kadın ve çocukları götürmezdik. Hacı Şakir amcam, kanaat önderiydi, bir şey olursa 'Kendimi siper ederim, bırakmam' demişti ama ilk onu vurdular. Bir saat boyunca bize uzun namlulu silahla sıktılar. Katliama kalkıştılar, ibret olsun diye en ağır cezayı almalarını bekliyoruz"

'HER YERDEN KURŞUNLAR GELİYORDU'

Ölen Hacı Şakir Aslan'ın gelini Zeynep Aslan (41), saldırı anında yanında olan çocuğunun günlerdir uyuyamadığını ve psikolojinin bozulduğunu ifade ederek, "Tarlamızı temizliyorduk, bize ateş açtılar. Hacı Şakir amcam ayrıca benim kayınpederimdi. Gözümün önünde vuruldu, kuzenim Arslan da gözümün önünde vuruldu. Yanımda 10 yaşındaki çocuğum vardı, nereye kaçacağımı bilemiyordum. Her yerden kurşunlar geliyordu, biz nasıl ölmedik, nasıl kurtulduk bilmiyorum. Hala olayın şokundayım. Geceleri uyuyamıyorum, her şey gözümün önüne geliyor. Çocuğumun da psikolojisi bozuldu, günlerdir o da uyuyamıyor. Allah hakkımızı bırakmasın. En ağır cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.