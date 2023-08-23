Kanser aşısının hastalara ulaşacağı tarih belli oldu

BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser türleriyle ilgili geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürülebileceğini dile getirdi.

“2026 YILINDAN İTİBAREN İLAÇLARI HASTALARA SUNABİLECEĞİZ”

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Uğur Şahin, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdikleri ilaçların deneme süreçlerinin devam ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz”

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Uğur Şahin, COVID-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.

NE OLMUŞTU?

Şahin ve Türeci geçen aylarda 2030 yılına kadar kanser alanında tedavi edici aşı üretebileceklerini de açıklamıştı.

Şahin-Türeci çifti ve şirketleri BioNTech, Corona salgının başlamasından kısa süre geliştirdikleri ve büyük bir hızla izin alınarak, piyasaya sürülen mRNA teknolojisi aşısıyla tüm dünyada tanınmıştı.

Dünya çapında bir buçuk milyardan fazla insan söz konusu aşıdan olmuştu.