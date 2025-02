Kanser hastalarına "içinize kapanmayın" çağrısı!

Kanser tedavisi görmüş hastalar, Kanserle Dans Derneği ve Can Hastanesi işbirliği ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. "Kansere Rağmen Hayatın Ritmini Yeniden Bulmak" başlığı ile düzenlenen etkinlikte, Can Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova bir konuşma yaptı. Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım ve Yazar Yonca Nihal Kakıcı, kanser sürecinde yaşadıklarını paylaşırken, Can Hastanesi Onkoloji Kliniği Tıbbı Koordinatör Hemşiresi Şerife Karakaş da tedavi süreçlerinde hastalarla ilgili tecrübelerini anlattı.

"BAŞARACAĞINIZA İNANIN"

Kanserle mücadeleye ışık tutmak ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için bir araya geldiklerini dile getiren Doç Dr. Elvina Almuradova, kanser tedavisi gören hastalara tedavinin başarısına inanmalarını, hekimleriyle açık bir şekilde konuşarak iletişimlerini güçlü tutmalarını tavsiye etti. Tedavi sırasında ve sonrasında içlerine kapanmamalarının, hobi edinip, sosyalleşmenin hem tedavi sürecine hem de kişinin moraline iyi geldiğine dikkat çeken hekim, "Kanserle mücadele yolculuğunda yalnız değilsiniz" mesajını verdi.

​​​​​​​

KANSERİN KİTABINI YAZDI

Toplantıda konuşan Yonca Nihal Kakıcı ise meme kanseri tedavi sürecini "13.Kat, Kim Kanser Olmak İster ki?" adlı kitapta anlattığını söyledi. Bir yıl önce meme kanseri tanısı aldığını, kemoterapi ve ışın tedavisi gördükten sonra tedavisinin tamamlayan Kakıcı, "Mememdeki tümör ameliyata uygun değildi ancak "neoadjuvan tedavi" denilen bir tedavi aldım ardından ameliyat olarak lenflerime sıçramadan sağlığıma kavuştum. Bu zor dönemimde duygularımı anlatmak, yazmak bana çok iyi geldi. Okurlarımın beğenisini kazanmak da mutlu ediyor. Bu süreçte doktorum Elvina Hanım'a ve destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım da Can Hastanesi işbirliğiyle 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü kapsamında kanser hastaları ve yakınlarına motivasyon olması amacıyla beraber bir kahvaltı etkinliği düzenlediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Kanserle Dans Derneği olarak kanser hakkında farkındalığı sağlayabilmek, hastalıktan nasıl korunabilecekleri ve tarama programları konusunda çeşitli projeler yürütüyoruz."