Kanser hastalarına "yaz enfeksiyonu" uyarısı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş kanser hastalarının tatil yapmak için seçecekleri mekanın temiz ve çok kalabalık olmamasının, ateşlenme veya benzeri bir sorun halinde müdahale yapabilecek tıbbi hizmete kolay ulaşılabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, kanser hastalarının yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenlere ilişkin görüşlerine yer verilen İmamoğlu, yazın gelmesiyle yeme alışkanlıklarının, uyku programlarının, dinlenme sürelerinin ve rutinlerin sıklıkla değiştiğini ifade etti.

Kanser hastaları ve aileleri için özellikle tedavi devam ediyorsa bu değişikliklerin birçok endişe yaratabildiğini dile getiren İmamoğlu, kemoterapinin bağışıklık sistemlerini zayıflattığı için hastaların enfeksiyonlara daha açık olduklarına işaret etti.

İmamoğlu, bu nedenle kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş kanser hastalarının tatil yapmak için seçecekleri mekanın temiz ve çok kalabalık olmaması, ateşlenme veya benzeri bir sorun halinde müdahale yapabilecek tıbbi hizmete kolay ulaşılabilmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Tedaviyi güçleştiren enfeksiyonlara yol açabileceğinden doğrudan klimaya maruz kalınmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, kemoterapi gibi tedavilerin neden olabileceği fotosensitivite nedeniyle güneşin ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve dışarı çıkmadan 15-30 dakika önce koruma oranı 30 faktör ve üzerinde bir güneş kremi sürülmesi ve bunun her iki saatte bir yeniden uygulanması önerisinde bulundu.

"HAVUZA DEĞİL, DENİZE GİRİN"

Doç. Dr. İmamoğlu, kanser hastalarının tedavilerin bir sonucu olarak genellikle mukoza zarlarında kuruluk ve tahriş meydana gelebileceğine değinerek, "Ayrıca vücut, bazı kemoterapi ilaçlarını böbrekler yoluyla atar, bu nedenle bu organların düzgün çalışması için yeterli suya sahip olmaları gerekir. Bu da yaz aylarında sıvı tüketimini artırmayı gerekli kılar. Bununla birlikte sıcak basmalarını tetikleyebileceği ve dehidratasyona sebep olabileceği için alkol veya kafein içeren içeceklerden kaçının." ifadelerini kullandı.

Kemoterapi sırasında temiz denize girmekte sakınca olmadığını kaydeden İmamoğlu, "Ancak havuza girmek kişinin mikrop kapmasına neden olabileceği için önerilmez. Ayrıca kullanılan kimyasallar ciltte iritasyona da sebep olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı havuza değil, denize girin." tavsiyesinde bulundu.

AA