Kanser hastalarına yaz rehberi! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Yaz ayları, kanser hastaları için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabilir. Ancak uzmanlar, doğru önlemlerle bu dönemin daha konforlu ve sağlıklı geçirilebileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri ışığında, kanser hastalarına yaz aylarını daha iyi yönetebilmeleri için kapsamlı bir rehber hazırlandı.

BESLENME: VÜCUDUN DİRENCİNİ KORUYUN

Kanser tedavisi sırasında beslenme, iyileşme sürecinin en kritik unsurlarından biri.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Walter Willett, “Beslenme alışkanlıkları, kanser riskini ve tedavi sürecini doğrudan etkiler. İşlenmiş et ve yüksek tuz içeren gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tercih edilmeli” dedi.

American Institute for Cancer Research (AICR) tarafından yapılan bir çalışma, işlenmiş et ve tuzlu gıdaların kolon ve mide kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

Kanser hastaları için yaz aylarında sıvı kaybını önlemek adına günde en az 2,5-3 litre su tüketilmesi önerildi.

Diyetisyenler, “Kilo kaybını önlemek için sık ve küçük öğünler tercih edilmeli. Sütlü tatlılar, iştahı azalan hastalar için enerji açığını kapatabilir, ancak porsiyon kontrolü şart” dedi.

Ayrıca, bitkisel karışımlar veya takviyeler kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiği vurgulanıyor, çünkü bu ürünler kemoterapi veya radyoterapi ile etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebilir.

EGZERSİZ: HAREKETLE GÜÇLENİN

Fiziksel aktivite, kanser hastalarının hem bedensel hem de ruhsal sağlığını destekledi.

Harvard Tıp Fakültesi’nin Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayımlanan bir araştırması, meme kanseri atlatanlarda haftada 3-5 saat yürüyüş veya düzenli egzersizin hastalığın nüksetme riskini %50 azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, yaz aylarında açık havada hafif tempolu yürüyüş, esneme hareketleri veya yoga gibi aktivitelerin hem yorgunluğu azalttığını hem de morali yükselttiğini belirtti.

PSİKOLOJİK DESTEK: RUH SAĞLIĞI TEDAVİNİN ANAHTARI

Kanser, yalnızca bedeni değil, ruhu da etkileyen bir hastalık. Kanser hastalarının yaşadığı duygusal dalgalanmalar, tedavinin başarısını etkileyebilir.

Psikolojik destek, hastaların yaşam kalitesini artırır ve tedavi sürecine uyumu kolaylaştırır.

Yaz aylarında sosyal izolasyonun artması, hastaların depresyon ve kaygı düzeylerini yükseltebilir.

Görüntülü görüşmeler, online hobiler, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi aktiviteler, ruhsal dengeyi korumada etkili.

Uzmanlar, hastaların duygularını paylaşmaya teşvik edilmesi ve ailelerin otoriter yaklaşımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. “Hastaya ‘cesur ol’ ya da ‘nasılsın’ gibi sorular yerine, onları dinlemeye hazır olduğunuzu hissettirin” önerisinde bulunuyorlar.

CİLT VE SAÇ BAKIMI: TEDAVİYE UYGUN ÖNLEMLER

Radyoterapi ve kemoterapi, cildi hassaslaştırabilir ve saç dökülmesine neden olabilir. Uzmanlar, yazın cilt bakımında ılık duş, pamuklu kıyafetler ve doktor onayı olmadan kozmetik ürünlerden kaçınılmasını önerdi. Ayrıca, tedavi bölgesindeki tüy dökülmesinin geçici olduğu unutulmamalı.

Dr. Penny Asbell, “Güneş ışınları hassas cildi daha da tahriş edebilir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri ve şapka kullanımı şart” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİ ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kanser hastalarının bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı daha hassas. Uzmanlar, “Kalabalıklardan uzak durmak, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmek yaz aylarında da kritik. Açık hava mekanları tercih edilmeli” dedi. Ayrıca, grip ve zatürre aşılarının doktor kontrolünde yaptırılması önerildi.

ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ KONTROL

Uzmanlar, yaz aylarında düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Erken teşhis, meme, kolon ve akciğer kanseri gibi türlerde hayatta kalma oranını artırdı.

YAZI GÜÇLÜ GEÇİRİN

Kanser hastaları, yaz aylarını doğru beslenme, hafif egzersiz, psikolojik destek ve cilt bakımıyla daha sağlıklı ve mutlu geçirebilir.

Uzmanların bilimsel temelli önerileri, bu zorlu süreçte hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.