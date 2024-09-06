Kanser hastası eşini silahla vurup intihar etti

Kaynak: DHA
Kanser hastası eşini silahla vurup intihar etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 71 yaşındaki emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, kanser hastası eşi 67 yaşındaki Dursine Canbazoğlu’nu tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, sabaha karşı Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana gelen olayda, Emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, evde henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Dursine Canbazoğlu’nu silahla başından vurdu.

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Canbazoğlu, ardından silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelelerine rağmen kurtarılamadı. Canbazoğlu çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erdoğan Canbazoğlu’nun eşi Dursine Canbazoğlu’nun kanser tedavisi gördüğü, 3 çocukları bulunduğu ve onlarla ayrı yaşadıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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