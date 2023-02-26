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Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu

Amasya’da kanser hastası şahıs, Yeşilırmak’ta ölü bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:45
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Kanser hastası olan Kamil Sezer’in cenazesi Yeşilırmak'ta bulundu

Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
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İHA

Sabah saatlerinde Şirin Köprüsü civarında Yeşilırmak’ın ortasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, nehrin ortasında yatan şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.

Cesedin 59 yaşındaki Kamil Sezer’e ait olduğu belirlendi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Park ettiği aracı yaklaşık 1 kilometre geride bulunan Sezer’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastaneden üç gün önce taburcu edildiği, iki gündür de pansuman yaptırmaya gittiği öğrenildi. Sezer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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