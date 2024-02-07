Kanser olduğu açıklanan İngiltere kralı 3.Charles’ın ölümü sonrası yaşanacaklar belli oldu

NTV’de yer alan bilgilere göre kralın ölümü durumunda “Menai Köprüsü Operasyonu” uygulamaya konulacak. Operasyona ilişkin detaylar sızdırılmazken operasyonun Kraliçe'nin ölümünde kullanılan kod adı "Londra Köprüsü Operasyonu" olan plana çok benzeyeceği belirtildi.

Plana göre, ilk aşamada, göre Kral Charles'ın öldüğü gün ailesine ve ardından başbakana bilgi verilecek.

Haber sonrasında önce Kral Charles'ın devlet başkanı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine, sonrasında da basın birliğine gidecek.

Basın birliğine kralın ölümünün bildirimi sonrası Kral Charles’ın öldüğüne ilişkin Buckingham Sarayı'nın kapısına bir not yapıştırılacak. Bayraklar da Kraliçe için olduğu gibi yarıya indirilecek.

Prens William'ın taç giyme töreni, babasının vefatından sonra aylarca gerçekleşmeyecek ancak Charles öldüğü anda yeni Kral olarak ilan edilecek.

William muhtemelen aynı gün ulusa bir konuşma yapacak ve hızla hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacak.

Bu arada Kral Charles'ın naaşı Buckingham Sarayı'nın taht odasından Westminster Hall'a taşınacak.

Kral Charles'ın cenaze töreni ölümünden yaklaşık dokuz gün sonra gerçekleşecek.

Kraliçe'nin cenazesi ise ölümünden 11 gün sonra düzenlenmişti.

Cenaze töreninin ardından Kral 3. Charles Windsor Kalesi'nde bulunan Kral George VI Anıt Şapeli'ndeki "kraliyet mezarlığına" defnedilecek.