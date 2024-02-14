Kanser olmamak için uyuyun

Uyku uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk: "Uyku ihtiyacımız ne kadar ise o kadar uyumalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak kanserden korunmada çok önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Levent Öztürk, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sistemini destekleyerek kansere karşı kalkan olduğunu açıkladı.

Uyku uzmanı Prof. Dr. Öztürk, , ölümcül hastalıkların en başında gelen kanser hakkında bilinçlenmek için önemli bir gün olduğunu belirtti. Uyku sağlığının kanser riskini azaltmada etkili bir faktör olduğunu söyleyen Öztürk, kanser hastalarının tedavi sürecinde sağlıklı uykunun da tedavinin olumlu geçmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Düzenli ve sağlıklı uykunun güçlü bir bağışıklık sistemi için şart olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları ekledi:

"Bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak için uykudan vazgeçmemek lazım. Her zaman söylediğimiz gibi uykunun alternatifi yoktur. Uyku ihtiyacımız ne kadar ise o kadar uyumalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak kanserden korunmada da çok önemlidir. Bağışıklık sistemimiz güçlü ise kansere karşı da en iyi savunmayı yapmış oluruz."



DOĞAL KATİL HÜCRELER

Öztürk, uykusuzluk çekenlerde bağışıklık sisteminin zayıfladığını bunun sonucunda vücudun kanserli hücrelere karşı direncinin azaldığına dikkat çekti. Herkesin uyku ihtiyacını karşılaması gerektiğini anlatan Öztürk, "Vücudumuzda doğal katil hücreler diye adlandırdığımız, kansere yatkın hücreleri tespit edip onları yok eden hücreler vardır. Uykusuzluk bu hücrelerin çalışmalarını ve verimliliklerini düşürüyor. Böylece kansere ortam hazırlıyor." Şeklinde konuştu.

Öztürk, son yapılan araştırmaların, erken yatan ve erken kalkan kişilerde mide, kolon ve pankreas gibi sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskinin azaldığını gösterdiğini de hatırlattı.