Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı

Prof. Dr. Sedef Kuran, “Bağırsaklarda kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, inflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru tanının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sedef Kuran, “Bağırsaklarda kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle olguların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçlarında olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır” dedi.

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Sedef Kuran, bağırsak hastalıklarına ilişkin yaptığı açıklama, “İnflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik, nedeni net olarak bilinmeyen, sessizlik ve aktivasyon dönemleri ile seyreden, crohn (iltihabi bağırsak hastalığı) ve ülseratif kolit olarak sınıflandırılan iltihabi bağırsak hastalıklarıdır. Ülseratif kolitli olgular genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ile başvurabilir. Çok şiddetli ishal ve kanama hayatı tehdit edici olabilir. Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir iltihabi bağırsak hastalığı olarak bilinen crohn hastalığında karın ağrısı, makat bölgesinde iltihaplar, apseler, fistüller, bağırsakta darlıklar ve tıkanmalar olabilir. Ülseratif kolit iltihabi kalın bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsakta hemen daima rektum denilen, kalın bağırsağın son bölümünden başlayan, ancak kalın bağırsağın daha yukarı kısımlarını da etkileyebilen, bağırsağın iç çeperinde iltihaplanma sonucu gelişen bir hastalıktır. Crohn hastalığı, ülseratif kolitten farklı olarak ağızdan, anal kanala kadar bağırsağın herhangi bir yerini tutabilir. Lezyonlar arasında normal bağırsak dokusu bulunabilir. Sıklıkla ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim yeri olan terminal ileum etkilenir. Bağırsağın tüm duvarı iltihaptan etkilenir” diye konuştu.

DOĞRU TANI VE TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İnflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kuran, “Her iki hastalıkta da hasta öyküleri, fizik muayene bulguları, kan tetkikleri (kansızlık olup olmaması, iltihabi değerler), gaita tetkikleri, abdominal ultrasonografi, gereken olgularda tomografi veya manyetik resonans görüntüleme yine gereken olgularda pasaj grafileri, kolonoskopik değerlendirme ve biyopsi sonuçları birlikte değerlendirilerek tanı konulur. Pek çok hastalıkla ortak yönlerinin olması nedeniyle ayırıcı tanının iyi yapılması önemlidir. Hastalık her yaşta görülebilir ancak gençlerde daha sık rastlıyoruz. Orta ve ileri yaş aralığı da hastalık sıklığının arttığı bir dönemdir. Hastalık şiddeti ve bağırsaktaki tutulum yerine göre tedavi planı değişir. Ağızdan ilaçlar, lavmanlar, bazen kortikosteroidler ve bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Bazı olgularda cerrahi gerekebilir. Bağırsaklarda kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle olguların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçlarında olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır. Hastalarımızın doktorları ile uyumu, tedavilerine düzgün devam etmeleri, kontrollerini aksatmamaları, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzının benimsemeleri çok önemlidir” dedi.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler Güncel
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek Güncel
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor Magazin
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı Güncel
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı
Yaban domuzları şehre indi Güncel
Yaban domuzları şehre indi
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor