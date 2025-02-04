Kanser riskini azaltan 10 bilimsel yöntem! Uzmanlar anlattı

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için belirli davranışsal değişikliklerin ve önlemlerin alınmasını öneriyor.

İşte kanserden korunmanın 10 bilimsel olarak kanıtlanmış yolu...

1. Sigara İçmemek ve Tütün Ürünlerinden Uzak Durmak

Sigara, tüm kanser türleri arasında en yüksek risk faktörlerinden biri. Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) verilerine göre, sigara içmek, akciğer kanseri başta olmak üzere, ağız, boğaz, pankreas, mesane ve böbrek kanseri riskini artırmakta.

Colorado Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi'nde çalışan Dr. Tim Byers, "Sigara içmek, kanserin en büyük nedenlerinden biridir. Tütün, DNA’ya zarar verir ve hücrelerin kontrolden çıkmasına yol açar" dedi.

2. Sağlıklı Beslenme ve Dengeli Diyet

Kanserle savaşta beslenmenin önemi büyüktür. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) yaptığı araştırmalar, fazla kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin kanser riskini artırabileceğini göstermekte. Bunun yerine, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet, kansere karşı koruyucu olabilir.

New York Üniversitesi'nde Beslenme Profesörü Dr. Marion Nestle, "Dengeli bir diyet, kanser riskini azaltmada çok etkili bir stratejidir" dedi.

3. Fiziksel Aktiviteyi Artırmak

Düzenli egzersiz yapmak, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynar. American Cancer Society'nin yaptığı araştırmalar, haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz yapmanın, meme, kolon ve rahim kanseri gibi birçok kanser türü için riski azaltabileceğini ortaya koyuyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir araştırmacı olan Dr. Andrea L. Zeleniuch-Jacquotte, "Egzersiz, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücresel düzeyde kanserin gelişmesini engelleyebilir" dedi.

4. Alkol Tüketimini Sınırlamak

Aşırı alkol tüketimi, karaciğer, meme ve kolon kanseri gibi birçok kanserin risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine göre, alkol, hücrelerdeki DNA hasarını artırarak kanserin gelişimine neden olabilir.

Yale Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi'nden bir uzman olan Dr. Charles S. Fuchs, "Alkol, vücutta kanser yapıcı maddelere dönüşebilir. Bu nedenle, alkol alımını sınırlamak oldukça önemlidir" dedi.

5. Daha Az İşlenmiş Gıda Tüketmek

İşlenmiş gıdalar, kanser riskini artırabilecek maddeler içeriyor olabilir. Kanser Araştırmaları UK tarafından yapılan bir çalışmaya göre, yüksek oranda işlenmiş gıdalar, vücutta inflamasyonu artırabilir ve bu da kanserin gelişimine yol açabilir.

Seattle'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nden bir uzman olan Dr. Richard M. Tice, "İşlenmiş gıdaların tüketilmesi, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kansere yol açabilir" dedi.

6. Güneşten Korunmak

Aşırı güneş ışığına maruz kalmak, cilt kanserinin en yaygın nedenlerinden biri.

American Academy of Dermatology'nin önerilerine göre, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalı ve yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmalı.

New York Üniversitesi Dermatoloji Profesörü Dr. Deborah S. Sarnoff, "Cilt kanseri, fazla güneşe maruz kalmanın bir sonucu olarak gelişebilir. Güneşe karşı korunmak, cilt kanseri riskini azaltmanın anahtarıdır" dedi.

7. Aşıları Zamanında Yaptırmak

Bazı kanser türleri, enfeksiyonlar nedeniyle gelişebilir. Örneğin, insan papillomavirüs (HPV) ve hepatit B virüsüne (HBV) karşı alınan aşılar, servikal kanser ve karaciğer kanseri riskini azaltabilir.

Merck İlaç Şirketi’nin eski başkanı Dr. Roger M. Perlmutter, "HPV aşısı, servikal kanserin en büyük önleyici faktörüdür" dedi.

8. Ağız Hijyenine Dikkat Etmek

Ağız sağlığı, kanser riskini etkileyebilir. Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre, ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi, ağız kanseri riskini azaltabilir. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, ağızdaki bakteriyel enfeksiyonların önüne geçer.

Diş hekimi ve ağız sağlığı uzmanı Dr. Janet M. Gibson, "Ağız hijyenine dikkat etmek, vücutta iltihaplanmaların önüne geçebilir ve kanser riskini azaltabilir" dedi.

9. Düzenli Tarama Testleri Yaptırmak

Kanserin erken teşhisi, tedavi şansını artırır. Özellikle meme, kolon ve rahim ağzı kanseri gibi hastalıklar, erken evrede tedavi edilebilir. American Cancer Society'nin önerilerine göre, 50 yaşından itibaren düzenli mamografi, kolonoskopi ve pap smear testleri yapılmalı.

10. Stresten Kaçınmak ve Mental Sağlık

Stresin, kanserle doğrudan ilişkisi olmasa da, vücudun genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kanser gelişimini etkileyebilir.

Stanford Üniversitesi'nde bir psikiyatrist olan Dr. David Spiegel, "Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudun kanserle savaşma yeteneğini azaltabilir. Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri, kanser riskini azaltmak için önemlidir" dedi.

Kanserin oluşumunu tamamen engellemek mümkün olmasa da, yukarıda belirtilen 10 yöntemle bu riski önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, alkol ve sigaradan kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, kanserle mücadelede hayati bir rol oynar. Bununla birlikte, herhangi bir sağlık sorunu için bir doktora danışmak ve kişisel durumlara göre en iyi korunma yollarını belirlemek de son derece önemli.