Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti. 30 Kasım’da kanser tedavisi için ameliyat olan sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Armağan Çağlayan son olarak yayın yaptığı YouTube kanalına bir açıklama yaparak veda etti. Peki, Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan’a ne oldu? Armağan Çağlayan YouTube’a neden veda etti?

Armağan Çağlayan, “4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar.”

Armağan Çağlayan'ın lenflerinden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu.

''Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. “Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın” dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…' şeklinde sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.