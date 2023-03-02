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Kanser ve kısırlığa neden olduğu ortaya çıktı. Resmen zehir saçıyor

Tuvalet kağıtlarının zehir saçtığı ortaya çıktı. Yapılan son araştırmalarda tuvalet kağıtlarının içerisinde bulunan maddelerin kanser ve kısırlık riskini artırdığı ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:33
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Kanser ve kısırlığa neden olduğu ortaya çıktı

Kanser ve kısırlığa neden olduğu ortaya çıktı. Resmen zehir saçıyor
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Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, tüm dünyada satılan tuvalet kağıdında ve Florida'daki sekiz atık su arıtma tesisinden alınan lağım çamuru örneklerinde kimyasalların kanıtlarını buldular.

Tuvalet kağıtlarının kullanımı ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Tuvalet kağıtlarının hem doğaya hem de sağlığa zararlı etkileri olduğu biliniyordu.

Yapılan son araştırmalarda tuvalet kağıtlarının içerisinde bulunan maddelerin kanser ve kısırlık riskini artırdığı bilgisine ulaşıldı.

Tuvalet kağıtlarında potansiyel olarak kanserojen kimyasallar bulunuyor.

PFAS - veya per- ve polifloroalkil maddeler - binlerce yıl dayanan testis ve böbrek kanserleriyle bağlantılı olan sentetik kimyasallardır.

YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Tuvalet kağıdı sifonu çektiğinde, sonsuza kadar kimyasallar kanalizasyon sistemine sızar. Belirli kanserlere ek olarak, PFAS, karaciğer yetmezliği, tiroid hastalığı, astım ve doğurganlığın azalması gibi sayısız başka durumla ilişkilendirilmiştir.

AYNI KİMYASAL KANALİZASYONDA DA GÖRÜLDÜ

Araştırmanın baş yazarı Dr. Timothy Townsend şunları söyledi:

"Daha önce kanalizasyon çamurunda gördüğümüz bu özel kimyasalın tuvalet kağıdında da ortaya çıktığını görmek, bunun kesinlikle düşünmemiz gereken başka bir kaynak olduğunu gösterdi."

ATIK SULARINA ÇEŞİTLİ YOLLARLA GİRİYOR

Çalışma şunları söyledi:

"Kuzey Amerikalıların diğer birçok ülkede yaşayan insanlardan daha fazla tuvalet kağıdı kullanması gerçeğine rağmen, hesaplanan yüzdeler, PFAS'ın çoğunun ABD atık su sistemlerine kozmetik, tekstil, gıda ambalajı veya diğer kaynaklardan girdiğini gösteriyor"

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