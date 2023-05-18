Kansere deva oluyor. Kalıcı zayıflama sağlıyor. Mucize bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

Editör: İsa Karaarslan

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan deniz börülcesinin mucize faydaları dikkat çekti.

DENİZ BÖRÜLCESİ NEDİR?

Deniz börülcesi, ıspanakgiller familyasından bir bitki türü. Bu isim altında birbirine çok benzer ve zor ayırt edilir alt türler bulunur. Deniz börülcesi, deniz kıyısına yakın yerlerde yetişen bir bitkidir.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI

- Ehemmiyetli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede ehemmiyetli bir kaynak olduğu bildirildi. A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol ölçüde lif kapsar. İçindeki bu mineral ve vitaminler yüzyıllardır öğreniliyordu. Şimdilerde ise flavonoid kapsadığı ortaya kondu.

-Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede oldukça etkili bir besindir. Metabolizmanın süratlenmesine destekçi olur. Kumpaslı bir biçimde harcandığında kalıcı zayıflama sağlayabilir.

-Vücuttaki hücreleri yenilediği gibi cilt hücrelerini de yeniler. Bu sayede cildin parlak ve daha güçlü görünmesini sağlar. Karaciğer içinde mucize bir besindir. Burada biriken iltihaplı hücreleri söker atar.

-C vitamini vücudun vazgeçilmezleri arasındadır

-Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini kapsar.

-Metabolizmanın süratlenmesine destekçi olur. Kumpaslı bir biçimde harcandığında kalıcı zayıflama sağlayabilir.

-Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için evvelinde hekiminizden onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının balanssızlığını düzeltebilir.

-İdrar sökücü tesiri sayesinde bedenden ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer ve idrara kumpaslı bir biçimde çıkmaya destekçi olur.

-Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri rehabilitasyonunda kullanılır.

-Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5’tir. Ispanak beğenmeyen çocuklara seçenek ve alternatif olarak deniz börülcesi yedirebilirsiniz.

DENİZ BÖRÜLCESİ NASIL TÜKETİLİR?

Deniz börülcesi kıyı şeridinde, suların git-gel yaptığı bölgede yetiştiği için yüksek oranda iyot içerir. Tüketmeden önce bol suda yıkanması önerilir. Deniz börülcesinin yüksek iyot özelliğini dengelemek ve yemeye hazır bir hale getirmek için sirkeli suda bekletebilirsiniz. Beklettikten sonra yine duru suyla yıkayıp tüketebilirsiniz. Deniz börülcesi çiğ şekilde salatalarda kullanılır, ilave tuza gerek yoktur. Limon-sirke ile soslanarak tüketilir. Ana yemeğin yanına sebze desteği olarak kullanıldığında ise genellikle suda veya buharda haşlanır, yine sosla servis edilir.