Kansere karşı duvar ören ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KANSERE BÖYLE DUVAR ÖRÜYOR

Semizebe otu, antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu olabilir.

KANSER NEDİR?

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılıp onları istila etmesiyle ortaya çıkan geniş bir hastalık grubudur.

Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller.

Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İstemsiz kilo kaybı

-Kronik halsizlik ve şiddetli yorgunluk

-Ciltte veya gözlerde sararma

-Kızarıklıklar, yaraların geç iyileşmesi gibi cilt sorunları

-Kabız, ishal, dışkı şekli değişimi gibi bağırsak hareketlerinde değişme

-Zorlayıcı kas ve vücut ağrıları

-Lenf bezlerinde şişme sonucu koltuk altı, meme gibi noktalarda büyüyen kitleler

-Tekrar eden öksürük

-Nefes almada güçlük

-Özellikle geceleri artabilen ateş

-Diş eti kanaması

-Vücutta kanama veya morarmalar

-İdrardan kan gelmesi

-Mide bulantısı ve kusma

-Baş ağrıları ve nöbetler

-Yutma güçlüğü

-Ses kısıklığı

-Yemek yedikten sonra sürekli hazımsızlık

SEMİZEBE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizebe otu, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dünyanın her yerinde yetişebilen bir sebzedir. Kolay bir şekilde çoğalabilir ve zorlu şartlarda hayatta kalabilir.

Semizotunun hem yaprakları hem de sapı yenilebilen bir bitkidir. Bundan dolayı yaprakları ve sapları yemek yapmak için kullanılabilir.

Semizebe otu ekşi ve tuzlu bir bitki olduğundan salatalarda, sandviçlerde ve smoothielerde de kullanılabilir. Tadı hafif ve ferahlatıcıdır, bundan dolayı birçok farklı yemeğe kolaylıkla eklenebilir.

Ayrıca, semizebe otu çiğ veya pişmiş bir şekilde tüketilebilir.