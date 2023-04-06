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Kansere karşı kalkan oluyor. Sakın çöpe atmayın. Bağırsakları temizliyor

Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engelleyen üzüm çekirdeğinin bağırsakları temizlediğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:24
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Kansere karşı kalkan oluyor

Kansere karşı kalkan oluyor. Sakın çöpe atmayın. Bağırsakları temizliyor
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Yenilen meyve ve sebzelerin çekirdeklerini, kabuklarını direkt çöpe atılmasının hatalı olduğu bildirildi.

Bazı çöpe atılan maddeler sağlık için şifa kaynağı olarak görüldüğü ifade edildi. Üzüm çekirdekleri de faydaları bilinmeyen etkili gıdalar arasında yer aldığı vurgulandı. Üzüm çekirdeğinin faydaları dikkat çekti.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI...

-Kansere Karşı Koruyor

Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engeller. Kansere karşı doğal bir önlem almak için üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

-Bağırsakları temizliyor

Kuru ya da öğütülmüş üzüm çekirdeği faydaları arasında boşaltım sistemini çalıştırma özelliği de bulunuyor. Sindirim ve boşaltım sistemine olan etkileri sayesinde birçok hastalığı önleyecektir.

-Kan şekerini düzenliyor

-Alzheimer hastalığını önlüyor

-Enfeksiyonu ve iltihabı temizliyor

-Kalp sağlığını koruyor

-Cildin yumuşamasına ve esnekliğinin artmasına yardımcıdır.

-Örümcek damar ve varisin önüne geçer.

-Yaşlılık ve güneş lekelerine çok iyi gelir.

-Göz altı morluklarına iyi gelir.

-Yaraların iyileşmesine olanak tanır.

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