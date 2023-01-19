Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Kansere yakalandığını açıklamıştı

'Survivor All Star 2022'de altıncı olan Nagihan Karadere, sosyal medyadaki açıklamalarıyla Acun Ilıcalı'ya sert sözler söylemişti. Geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklayan Karadere, geri adım attı ve Ilıcalı'dan özür diledi.

Karadere "Üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik" demişti.

"SURVİVOR SAHTE BİR ORTAM"

Nisa Bölükbaşı'nın 'All Star' şampiyonluğuna tepki gösteren eski atlet, "Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Kırgın mıyım, çok. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir serüveni geride bıraktım. Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

ACUN LICALI SERT CEVAP VERDİ

Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi TV8'de ekranlara gelen ‘Survivor Panorama’ programında, Nagihan'ın eleştirilerine yanıt vermişti.

"Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyoın olacaksın' demedik."

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Nagihan Karadere'ye, Ilıcalı'nın sözleri sorulunca, sağlık durumuna ilişkin üzücü gelişmeyi açıklamıştı: Bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin.

"BUGÜN BURADAYSAM ACUN BEY SAYESİNDE"

Karadere, yaşananlardan dolayı Acun Ilıcalı'dan özür diledi.

"Biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kırmaz, araya hiç kimse giremez. Ahde vefa diye bir durum vardır! Bugün buradaysam Acun Bey sayesinde. O yüzden yaşanan her şeyden, başta Acun Bey ve Acun Medya ailesinden özür diliyorum. Yanlış olan hiçbir şey yok. Telefonda konuşuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Aramızdaki buzlar tamamen erimiştir."