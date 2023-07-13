Kansere yakalanmıştı! Tanyeli Hülya Avşar’ın tavsiyesine kulak verdi

Bir süredir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, son olarak sağlık durumunu paylaşarak Hülya Avşar’ın tavsiyesine uyduğunu belirtti.

Kansere yakalanmıştı! Tanyeli Hülya Avşar’ın tavsiyesine kulak verdi

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti.

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Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

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Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, son durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanyeli, Hülya Avşar’dan tavsiye aldığını söyledi.

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İşte Tanyeli’nin, Instagram hesabından yaptığı o paylaşım: "Hülya Avşar'ımın tavsiyesine uydum" "İkinci kemoterapimi tamamladım. Kendimi iyi hissediyorum arada kemo yeri öptürse de acı şalterimi kapattım. Hülya Avşar'ımın tavsiyesine uydum ve mutluluk verecek beni güldürecek her şeyi izliyorum. Başta Cem Yılmaz."

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"SENİ BÖYLE GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

52 yaşındaki ünlü ismin son halini, yakın arkadaşı Zara paylaşmıştı. Tanyeli ile bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Seni böyle görmek bizi çok sevindirdi bal kız" mesajını yazmıştı.

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