Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu. Kanseri yenmişti 

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek kanseri yendiğini açıklayan oyuncu Boğaç Aksoy, en büyük isteğinin yeniden setlere dönmek olduğunu söylemişti.

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafla yeni bir projeye imza attığını takipçileriyle paylaştı.

Yapımcılığını Erdoğan Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır’ın oturduğu D.O.Z isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak olan Aksoy’un “Setlere geri dönüyorum!” paylaşımına tebrik mesajları yağdı.