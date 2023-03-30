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Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu. Kanseri yenmişti 

Altı ay önce lenfoma kanserini yendiğini açıklayan Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy setlere geri dönüyor. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:57
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Kanseri yenen Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu

Boğaç Aksoy'un yeni projesi belli oldu. Kanseri yenmişti 
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek kanseri yendiğini açıklayan oyuncu Boğaç Aksoy, en büyük isteğinin yeniden setlere dönmek olduğunu söylemişti. 

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafla yeni bir projeye imza attığını takipçileriyle paylaştı.

Yapımcılığını Erdoğan Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır’ın oturduğu D.O.Z isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak olan Aksoy’un “Setlere geri dönüyorum!” paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

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