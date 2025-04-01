Kanserin düşmanı ot şifa saçıyor! Doğanın gizli silahı faydalarıyla göz dolduruyor

Kanserle mücadele ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda doğanın sunduğu bir hazine olan yemiş otu, bilim dünyasının radarına takıldı.

Halk arasında semizotu olarak da bilinen bu bitki, zengin antioksidan içeriği ve besleyici bileşenleriyle sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıktı.

Son yıllarda yapılan uluslararası araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, yemiş otunun sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Semiz otu diğer adıyla yemiş otu

BİLİMSEL KANITLARLA GÜÇLENEN İDDİA

Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim liderliğinde 2020’de PLoS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırma, yemiş otunun antioksidan kapasitesini ve kanserle mücadeledeki potansiyelini ortaya koydu.

Çalışma, bitkinin içerdiği polisakkaritler ve flavonoidlerin serbest radikalleri nötralize ederek hücresel oksidatif stresi azalttığını gösterdi. Bu etki, kanser hücrelerinin büyümesini baskılayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor.

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Prof. Dr. Kim, “Yemiş otu, özellikle prostat, kolon ve meme kanseri gibi türler üzerinde koruyucu bir rol oynayabilir. Doğal bir destek olarak beslenmeye eklenmesi büyük fark oluşturabilir” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DOĞAL DESTEK

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, yemiş otunun bağışıklık sistemini güçlendiren özelliklerine dikkat çekti.

Greger, “Yemiş otu, antioksidanlarla dolu bir süper gıda. Günlük diyetinize eklediğinizde vücudunuzu adeta yeniden programlayabilir” diye ekledi.

2023’te Nutrients dergisinde yer alan bir başka çalışma ise, yemiş otunun iltihapla mücadelede etkili olduğunu ve kronik hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu kanıtladı.

Semiz otu diğer adıyla yemiş otu

BİYOTEKNOLOJİDE YENİ UFUKLAR

Yemiş otunun faydaları sadece sofralarla sınırlı değil. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, bitkinin biyoteknolojik potansiyeline işaret etti.

Araştırmalar, yemiş otunda bulunan polisakkaritlerin genetik mühendislikte, özellikle plazmid teknolojisinde doğal bir taşıyıcı olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Kuhnle, "Bu buluş, gen terapisi ve biyoteknoloji alanında çığır açabilir. Yemiş otu, doğanın bize sunduğu çok yönlü bir hazine" dedi.

GÜNLÜK HAYATTA KOLAY KULLANIM

Besin değeriyle dikkat çeken yemiş otu, çok yönlü tüketim seçenekleriyle de öne çıkıyor. Salatalarda çiğ olarak, çorbalarda pişmiş halde ya da yoğurtla karıştırılarak sofralara lezzet katıyor. Ayrıca kurutulmuş yapraklarından yapılan çay, sindirimi desteklerken bağışıklığı güçlendiren bir içecek olarak tercih ediliyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Yemiş otunu hafif buharda pişirerek ya da çiğ tüketerek besin değerlerini koruyabilirsiniz. Bu basit adımlar, sağlığınızda büyük değişimlere yol açabilir” önerisinde bulundu.

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UZMANLARDAN UYARI: DİKKATLİ TÜKETİM ŞART

Tüm bu mucizevi etkilerine rağmen, uzmanların yemiş otunun bilinçli tüketilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.

Prof. Dr. Min-Jung Kim, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin ve ilaç kullananların doktorlarına danışmadan yüksek miktarda tüketimden kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, “Doğal olsa da, her şeyde denge önemli. Yemiş otu bir destekleyici, ancak tek başına bir tedavi değil” diye uyardı.