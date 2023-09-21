Kanserin şifresi yarasalarda mı? Bilim insanları açıkladı

TGRT Haber’in The Sun'dan çevirdiği habere göre; Günümüzün en ölümcül ve en çok korkulan hastalıklardan biri olan kansere karşı araştırmalara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Yapılan yeni araştırmaya göre kanserin çözümü yarasalarda gizli olabileceği bildirildi.

Araştırmalar, yarasaların geçirdiği hızlı evriminin enfeksiyonlara ev sahipliği yapma ve hayatta kalma yeteneklerinin yanı sıra kanserden korunma yeteneklerini de geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, yarasaların düşük kanser oranları ve güçlü bağışıklık sistemleri nedeniyle memeli türler arasında istisnai olduğuna dikkat çekti.

“OLAĞANÜSTÜ YENİ ADAPTASYONLAR BULMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bilim insanları, yarasaların düşük kanser oranları ve güçlü bağışıklık sistemleri nedeniyle memeliler arasında istisnai olduğunu dile getirdi.

Genom Biyolojisi ve Evrim dergisinde yer alan makaleye göre yazan bilim insanları, Jamaika meyve yarasasını ve Orta Amerika bıyıklı yarasasını inceledi.

Genetik dizilimini çeşitli yarasalar ve diğer memelilerle karşılaştırdılar. Ekip, yarasalarda bir dizi kayda değer genetik adaptasyon buldu; bunlardan 46'sı kanserle ilişkiliydi.

ABD'deki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Dr. Armin Scheben, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu yeni yarasa genomlarını üreterek ve bunları diğer memelilerle karşılaştırarak, antiviral ve antikanser genlerinde olağanüstü yeni adaptasyonlar bulmaya devam ediyoruz”