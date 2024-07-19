Kanun maddesi 4 kişi için değişecek. Yüzde 185 zam gelecek

Kişi veya kurumlara özel düzenlemeler gündemde. Kamuoyunda son olarak damga vergisi tartışma konuus oldu.

Damga vergisi cezasını artıran düzenleme de bir detay dikkat çekti. İddialara göre, vergi paketinde yer alan ve damga vergisini eksik ödeyenlere kesilen ceza 14 liradan 40 liraya çıkarılacak.

Ancak geçen yıl ve bu yılın başından beri sadece 11 kişiye ceza kesildiği belirlendi.

SADECE 4 KİŞİ

Usulsüzlüklere yönelik 300 bin, 500 bin kişiye ceza kesilirken, damga vergisini eksik ödeyen kişi sayısı 2023 yılında tam 7 (yedi) kişi olmuş. 2024 yılında ise şu ana kadar 4 (dört) kişiye ceza kesilmiş.

YÜZDE 185 ZAM

Yani damga vergisini eksik ödeyenlerin cezasını 14 liradan 40 liraya çıkaran madde kapsamında son 1.5 yılda sadece 11 kişiye ceza kesilmiş.

Dolayısıyla cezanın 14 liradan 40 liraya çıkarılması ile damga vergisini eksik ödeyenlere yüzde 185 oranında zam yapıldı.

Öte yandan kanun maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen vergi paketinin 12’nci maddesinde yer alıyor.