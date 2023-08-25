Kanye West ve eşi Bianca Censori'ye hapis cezası şoku

ABD’li ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ünlü çiftin İtalya ziyaretlerinde Bianca Censori’nin giydiği kıyafetler gündem oldu.

İtalyanlar West’in eşinin ahlaksızca giyindiğini dile getirirken, İtalya polisi ise ünlü çiftin ceza alabileceği konusunda uyarı yaptı.

The News’in haberine göre; İtalya polisi, ülkeyi ziyaret eden ABD’li ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori'yi aşırı derecede açık giyinmeleri sebebiyle ceza alacakları konusunda uyardı.

"AHLAKSIZCA GİYİNDİ"

İtalyanlar, West'in eşinin ahlaksızca giyindiğini ve halka açık yerde bunun kabul görmeyeceğini belirten yorumlar yaptı.

DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI

West’in eşi, halk içinde ve reşit olmayan kişilerin arasında böyle giyindiği için dört aydan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.