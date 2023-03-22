Üç kamu bankasından sermaye artırımı

Ziraat Bankası,Halkbank ve Vakıfbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) tahsisli sermaye artırım kararına ilişkin bilgilendirme bulundu.

Yapılan açıklamaya göre sermaye Halkbank'ta 30 milyar TL, Vakıfbank'ta 32 milyar TL'ye yükseltilmiş oldu.

Halkbank KAP'a "Bankamızın 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 4 milyar 969 milyon 120 bin 730 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30 milyar TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

VAKIFBANK'TAN 32 MİLYAR LİRA

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada ise "Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 7 milyar 111 milyon 364 bin 116 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32 milyar Türk Lirası toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verilmiştir" denildi.

KAP'a bildirim yapan Ziraat Bankası'nın da sermayesinin 45 milyar TL yükselttiği öğrenildi. Böylece 3 kamu bankasının toplam sermaye artırımı 107 milyar TL oldu.