Kapadokya'da 20 turisti taşıyan balon peribacalarına çakıldı! Korku dolu anlar

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı.

Tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı alan Balon pilotu Caner Uzun, alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırladı. Balon, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı.

Haber verilmesi sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.

"HİÇBİR MİSAFİRİMİZDE YARALANMA VEYA BİR SIKINTI YOK"

Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar” dedi.

"PİLOT BİZE SÜREKLİ GÜVEN VE RAHATLIK VERDİ"

Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita da, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" diye konuştu.