Kapadokya'da "beyaz" şölen

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kapadokya'da "beyaz" şölen

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kara ilgi gösterdi.

Kapadokya'ya İzmir'den gelen Pelin Karaca, "Birkaç gündür kamp yapıyoruz. Dün gece yattık sabah böyle bir manzarayla uyandık. Çok güzel keyifliydi. Donuyorum. İzmir'den geldiğim için böyle şeylere alışkın değilim" dedi.

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

Kapadokya'da "beyaz" şölen

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