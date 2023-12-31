Kapadokya’da havai fişek yasağı

Kaynak: AA
Kapadokya’da havai fişek yasağı
Nevşehir’de kültürel varlıkların korunması kapsamında havai fişek atılması yasaklandı.

Kapadokya’da tarihi ve kültürel varlıkların zarar görmesinin engellenmesi kapsamında Nevşehir Valiliğince havai fişek atılması yasaklandı.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları dahilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin 'C' bendi gereğince Nevşehir il hudutları dahilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Bakan Tekin hukuk devletinde yaşadığımızı hatırladı. Cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceği demişti Gündem
Bakan Tekin hukuk devletinde yaşadığımızı hatırladı. Cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceği demişti
İYİ Parti'den Malatya'da eylem, 'Malatya'yı Karanlığa Gömenlerden Hesap Soracağız' Gündem
İYİ Parti'den Malatya'da eylem, 'Malatya'yı Karanlığa Gömenlerden Hesap Soracağız'
İsrail'de yerel seçimler 2. defa ertelendi. Yüzlerce belediye başkan adayı orduda Gündem
İsrail'de yerel seçimler 2. defa ertelendi. Yüzlerce belediye başkan adayı orduda
Diyarbakır’da çocuklar hayatlarını hiçe saydı. işte o görüntüler Gündem
Diyarbakır’da çocuklar hayatlarını hiçe saydı. işte o görüntüler
Kestiği ağacın altında kalınca öldü Gündem
Kestiği ağacın altında kalınca öldü
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Arabistan'da yaşanan skandalı anlattılar Spor
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Arabistan'da yaşanan skandalı anlattılar
Eskişehir'de yılbaşı öncesi polisten önlem Gündem
Eskişehir'de yılbaşı öncesi polisten önlem