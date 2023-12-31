Kapadokya’da havai fişek yasağı

Kapadokya’da tarihi ve kültürel varlıkların zarar görmesinin engellenmesi kapsamında Nevşehir Valiliğince havai fişek atılması yasaklandı.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları dahilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin 'C' bendi gereğince Nevşehir il hudutları dahilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.