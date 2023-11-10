Kapadokya’da sıcak hava balonları “Ata” için havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

KAYNAK: DHA
Kapadokya’da sıcak hava balonları “Ata” için havalandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde Kapadokya’da saygıyla anıldı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

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