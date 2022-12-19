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Kapadokya'da soğuk hava uyarısı 

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan uyarıda Kapadokya bölgesinin bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.  

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:58
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Kapadokya'da soğuk hava uyarısı 

Kapadokya'da soğuk hava uyarısı 
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Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Nevşehir ve çevresinde sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceği ve hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalarak mevsim normalinin altına ineceği bildirildi. 

Yapılan açıklamada Kapadokya bölgesini ve çevre yerleri etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. (İHA)
                        

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