Kapadokya’nın sembolü yerle bir oldu! Peri bacası çöktü

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı. Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yıkılan peribacasının karşısında bulunan iş yerine yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, peribacasının yıkılmasıyla birlikte çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü.

GÖREME’DE BİR PERİBACASI İKLİMSEL ETKİLERLE HASAR ALDI

Nevşehir’in Merkez ilçesi Göreme beldesinde, 582 numaralı parselde bulunan bir peribacası 20 Eylül 2025 sabahı kısmen yıkıldı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve Göreme Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi, Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanları da alanda inceleme yaptı.

AFAD tarafından yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirlenirken, alanın güvenliği için peribacasının çevresi şeritlerle kapatıldı.

"TAHRİBAT OLUŞTU"

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerde açılmış kaya mekânlar bulunuyor. Ayrıca iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu durum sonucunda kısmi bir tahribat oluştu” dedi.

Düşen kaya bloklarının temizliği konusunda ise iş makinelerinin oluşturacağı titreşimlerin çevredeki diğer peribacalarına zarar verebileceği değerlendirildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik çalışması yapılmasının uygun görülmediği bildirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin, söz konusu peribacasına yönelik müdahale planlarını hazırlamaya başladığı kaydedildi.