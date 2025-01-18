Kapaklı’da kaza! Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kapaklı’da kaza! Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir sürücü kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada hastaneye kaldırılan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza, Kapaklı-Saray yolunda meydana geldi. Kapaklı'dan Saray istikametine seyir halinde ilerleyen Hasan Memiş idaresindeki 59 AIB 797 plakalı araç kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı.

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Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Hasan Memiş'i hurdaya dönen araç içinden çıkartarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Hasan Memiş hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Memiş'in Kapaklı'da fırıncılık yaptığı öğrenildi.

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