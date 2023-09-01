Kapalı kadından müthiş sözler. Böyle konuşan da hiç görülmemişti

Başörtülü bir kadının sokak röportajında “Tek bir cümle ile ülkeyi özetler misiniz” sorusuna verdiği cevaplar gündem oldu.

Kapalı kadından müthiş sözler. Böyle konuşan da hiç görülmemişti

Editör: Osmancan Erok

Bensoruyorumtv isimli bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında “Tek bir cümle ile ülkeyi özetler misiniz” sorusuna verdiği cevaplarla dikkat çeken başörtülü kadın “Türk milleti, celladına aşık.” dedi.

Ekonominin durumundan bahsederken “Daha ekonomi için söylenecek bir şey var mı? Ülkedeki tek problem ekonomi mi? Bitmiş bir eğitim var, mahvolan bir gençlik var, yok olan bir İslam var ve İslam ülkesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin durumunu anlatmak için tek bir cümlenin yeterli olmadığını söyleyen kadın “Sen tek bir cümle diyorsun. Benim ülkemin haline anlatmaya tek bir cümle yeter mi sence dünyanın hiçbir dili Türkiye'yi anlatmaya yetecek kadar cümleye sahip değil.” dedi.

mustafa-kemal-sdfsd-001.jpg

“BU DÜNYADAN İKİ TANE MUSTAFA GEÇTİ”

Bizim bir reisimiz yok diyen kadın şu ifadeleri kaydetti:

Çünkü yine söylüyorum biz celladımıza aşığız. Biz derken kendimi kastetmiyorum. Ben onlardan değilim. Çünkü ben Mustafa Kemal'in askerlerindenim, Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Bizim bir reisimiz yok, bizim bir dini liderimiz var, bir de milli liderimiz var. Bu dünyadan iki tane Mustafa geçti. Ne kimse öldürebilecek ne de unutturabilecek.

Diyorlar ki bu ülke için ölmeye değer mi?

Çanakkale'dekiler öldüler mi sizce?

Siz unuttunuz mu Mustafa Kemal'i?

Ölmemek için yaşıyoruz

Bazen şerefsizlere şerefli demek gerekir değil mi?

Onlar anlasın diye.

Hırsıza hırsız demek bu ülkede çözüm olmuyor.

Çözüm nedir?

Çözüm yok. Biz celladımıza aşığız.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı