Kapalı kadından müthiş sözler. Böyle konuşan da hiç görülmemişti

Editör: Osmancan Erok

Bensoruyorumtv isimli bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında “Tek bir cümle ile ülkeyi özetler misiniz” sorusuna verdiği cevaplarla dikkat çeken başörtülü kadın “Türk milleti, celladına aşık.” dedi.

Ekonominin durumundan bahsederken “Daha ekonomi için söylenecek bir şey var mı? Ülkedeki tek problem ekonomi mi? Bitmiş bir eğitim var, mahvolan bir gençlik var, yok olan bir İslam var ve İslam ülkesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin durumunu anlatmak için tek bir cümlenin yeterli olmadığını söyleyen kadın “Sen tek bir cümle diyorsun. Benim ülkemin haline anlatmaya tek bir cümle yeter mi sence dünyanın hiçbir dili Türkiye'yi anlatmaya yetecek kadar cümleye sahip değil.” dedi.

“BU DÜNYADAN İKİ TANE MUSTAFA GEÇTİ”

Bizim bir reisimiz yok diyen kadın şu ifadeleri kaydetti:

Çünkü yine söylüyorum biz celladımıza aşığız. Biz derken kendimi kastetmiyorum. Ben onlardan değilim. Çünkü ben Mustafa Kemal'in askerlerindenim, Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Bizim bir reisimiz yok, bizim bir dini liderimiz var, bir de milli liderimiz var. Bu dünyadan iki tane Mustafa geçti. Ne kimse öldürebilecek ne de unutturabilecek.

Diyorlar ki bu ülke için ölmeye değer mi?

Çanakkale'dekiler öldüler mi sizce?

Siz unuttunuz mu Mustafa Kemal'i?

Ölmemek için yaşıyoruz

Bazen şerefsizlere şerefli demek gerekir değil mi?

Onlar anlasın diye.

Hırsıza hırsız demek bu ülkede çözüm olmuyor.

Çözüm nedir?

Çözüm yok. Biz celladımıza aşığız.